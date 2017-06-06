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Баттон: Ковальчук в 34 года — уже не тот выдающийся снайпер, каким он был в НХЛ

6 июня 2017, вторник. 19:02. Хоккей

Канадский эксперт и директор скаутской службы TSN Крэйг Баттон поделился мнением об Илье Ковальчуке, который может вернуться в НХЛ.

«34-летняя версия Ильи Ковальчука — не тот Ковальчук, который покидал НХЛ. У него были травмы, он уже не катался так быстро, как хотел. Если он вернётся, то сможет быть мастером, но уже не тем выдающимся снайпером, каким был раньше. Возможно, он подойдёт какой-то команде, сможет помочь в большинстве, но, учитывая современный хоккей в НХЛ, то, что он показывал в последние годы в КХЛ, нельзя назвать результативной игрой», — сказал Баттон в эфире TSN.

NY Post: в услугах Ковальчука заинтересовано более шести клубов НХЛ
Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
6 июня 2017, вторник
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