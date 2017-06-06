«Сочи» подписал пробный контракт с нападающим Дмитрием Бойчуком

Хоккейный клуб «Сочи» подписал пробный контракт с 21-летним нападающим Дмитрием Бойчуком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Свою карьеру Бойчук начинал в системе московского «Динамо», проводя большую часть времени в составе молодёжной команды и сыграв в двух матчах за основную команду клуба в КХЛ. Осенью 2015-го перебрался в Татарстан, где выступал за «Нефтяник» (ВХЛ), «Спутник» (МХЛ-Б), «Барс» (ВХЛ) и «Ирбис» (МХЛ).



В минувшем сезоне защищал цвета казанского «Барса», набрав 3 (1+2) очка в 18 играх, и тверского ТХК (16 матчей, 9 (2+7) очков).

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