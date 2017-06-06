Чайка: Смит дорог «Аризоне», но если кто-то предложит больше, это бизнес

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка прокомментировал информацию о возможном обмене первого вратаря своей команды Майка Смита.



«Все посчитали, что я предоставил Майка для обмена и смотрю, кто предложит больше. Это не так. Нам каждый год звонят с предложениями по играм. Я считаю, что нет таких хоккеистов, которых нельзя менять, и Майком интересуются больше других так же, как было в прошлом году с Оливером Экман-Ларссоном.



Хорошие вратари ценятся, а Майк был одним из лучших в этом сезоне. Он играл в Матче звёзд, был нашей скалой, и он нам очень дорог. Его цена невероятно высока, но если кто-то хочет предложить больше, это бизнес», — цитирует Чайку Sportsnet.

Вратарь Смит может покинуть «Аризону» в результате обмена