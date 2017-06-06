Нападающий Джесси Блэкер перешёл из «Нюрнберга» в «Куньлунь»

«Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Джесси Блэкером. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

26-летний Блэкер в прошедшем сезоне выступал за немецкий «Нюрнберг», провёл 46 матчей в регулярном чемпионате, набрав 34 (8+26) очков при показателе полезности "+13", а также 13 игр в плей-офф, отметившись 5 (2+3) баллами за результативность, показатель полезности "+2". Ранее выступал в АХЛ, в сезоне-2014/15 провёл одну игру в НХЛ за «Анахайм Дакс».