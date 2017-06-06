«Анахайм» подписал новый контракт с нападающим Сэмом Кэрриком

«Анахайм Дакс» подписал контракт с нападающим Сэмом Кэрриком. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и носит двусторонний характер.



25-летний Кэррик перешёл в «Анахайм» в сезоне-2016/17 в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ он выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», набрав 2 (1+1) балла за результативность в 19 матчах за карьеру. В регулярном чемпионате АХЛ за «Рокфорд» и «Сан-Диего» он заработал 39 (14+25) очков и 105 штрафных минут в 72 матчах.

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