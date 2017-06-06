Фишер: «Нэшвилл» должен быть лучше, потому что дальше легче не становится

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-2).

«Всё решает то, как мы действуем всей командой. Нам нужно было, чтобы такие парни, как Фредди (Фредерик Годро, на счету которого три гола в четырёх матчах финала. — Прим. „Чемпионата“), пришли и сделали свою работу. Сиссонс сыграл действительно хорошо. Ярнкрок тоже. Кто бы ни попадал в состав, мы знаем, что можем быть успешными. При этом мы должны становиться лучше, потому что дальше легче не становится. Мы знаем, против кого действуем».