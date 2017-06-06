Черри: зачем Суббэн мотивирует Кросби? Он своими разговорами его не напугает

Хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал поведение защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна, который дразнил нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Суббэн после третьего матча финала Кубка Стэнли заявил, что Кросби пожаловался на плохой запах у него изо рта. Защитник «хищников» рассказал, что всегда пользуется ополаскивателем, а перед четвёртым матчем серии приехал на арену с сумкой освежающей жидкости для рта. «Питтсбург» проиграл, но Кросби впервые с 2009 года отличился в финале.

«Я не понимаю разговоров Суббэна про ополаскиватель для рта. Зачем мотивировать Кросби? Его не запугать, это только заведёт его. Таких ребят надо просто оставить в покое. Он сам себя мотивирует. Два дня эта история обсуждалась. Я много думаю о Суббэне, сейчас он показывает лучший хоккей в своей карьере, но зачем заводить Кросби?

Посмотрите на его гол. Фишер бьёт Кросби в углу, потом ещё раз, но вы не испугаете этого парня, он лучший хоккеист мира. Он открывается в средней зоне, выходит один на один с вратарём, делает обманное движение — и шайба в воротах. Если ты его не напугаешь, зачем давать лишнюю мотивацию? Это бессмыслица», — цитирует Черри Sportsnet.