Суббэн: даже не думал, что тема ополаскивателей для рта вызовет такой ажиотаж

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн рассказал, откуда у него перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» взялась сумка с ополаскивателями для рта. После третьего матча серии Суббэн заявил, что капитан соперника Сидни Кросби пожаловался на плохой запах из его рта.

«Мне перед матчем принесли огромный пакет с ополаскивателями для рта. Даже не знаю, как их охрана пропустила. По этому поводу много шутят в последние дни. Да, сейчас серьёзные игры, но мы всё равно можем подурачиться, наслаждаться моментом. Вокруг этого такой ажиотаж, когда я говорил про запах изо рта, даже не думал, что будет столько разговоров. Ну, может и думал (Смеётся.). Я даже не представлял, что мне принесут эти ополаскиватели. Приехал на арену, и этот пакет был у меня в шкафчике. Я не собирался его оставлять в раздевалке, кто-то заснял на камеру, как я выхожу с ним с арены. Я пытался идти быстро, но меня поймали», — сказал Суббэн в эфире Sportsnet.

Черри: зачем Суббэн мотивирует Кросби? Он своими разговорами его не напугает

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте Sportsnet в «Твиттере».