Эллис: «Нэшвилл» вернулся в серию, но нам по-прежнему надо выиграть в гостях

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-2).



«Это была хорошая игра, обоюдоострая. У соперника были шансы, у нас были шансы. Этот матч был похож на первые две игры в Питтсбурге. Мы свои шансы использовали, а Пекка Ринне был начеку, когда моменты появлялись у соперника.



Нас ждёт ещё одна большая игра. Теперь это серия до двух побед. Мы вернулись в серию, но нам по-прежнему надо выиграть один матч в гостях», — приводятся слова Эллиса на официальном сайте НХЛ.

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