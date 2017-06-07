Нил: «Нэшвилл» владел инициативой, но она улетучится, когда мы сядем в самолёт

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Джеймс Нил прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли (4:1, 2-2).



«Мы владели инициативой, но она улетучится в тот момент, когда мы сядем в самолёт и полетим в Питтсбург. Соперник перестроится, разберёт свои ошибки и в пятом матче станет играть лучше. Мы должны сделать то же самое.



Фишер — наш лидер на льду и в раздевалке. Он настоящий боец — блокирует все броски в меньшинстве, играет на пятачке в большинстве. Он выходит в любых ситуациях и здорово справляется», — приводятся слова Нила на официальном сайте НХЛ.

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