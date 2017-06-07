Коул: если бы можно было вернуться, я бы многое исправил в игре с «Нэшвиллом»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Иан Коул подвёл итоги четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:4, счёт в серии — 2-2).

"«Если бы можно было вернуться назад во времени, я бы исправил многие моменты в игре. Честно говоря, это характерно не только для последнего матча с „Нэшвиллом“, но и для любой игры в хоккее. Когда вы выходите на лёд, то стараетесь всё сделать идеально, но так не бывает. Всегда есть какие-то вещи, которыми вы удовлетворены не на сто процентов. Мы обязательно посмотрим видео перед пятым матчем, изучим ошибки и сделаем соответствующие выводы», — приводит слова Коула официальный сайт НХЛ.