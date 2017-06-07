Хэйнси: «Нэшвилл» блестяще провёл обе встречи на домашнем льду

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Рон Хэйнси подвёл итоги четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:4, счёт в серии — 2-2).

«Когда вы ведёте в серии со счетом 2-0, то надеетесь, что сможете решить часть вопросов в гостевых встречах. Мы планировали выиграть один матч в Нэшвилле, однако не смогли добиться результата. Надо отдать должное хоккеистам „Предаторз“, которые блестяще провели обе встречи на домашнем льду. В четвёртой игре всё решилось во втором периоде, когда соперник забросил две шайбы, а мы не смогли ответить на это», — приводит слова Хэйнси официальный сайт НХЛ.