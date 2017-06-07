Мартемьянов: «Амур» доволен легионерами, возможны 1-2 российских приобретения

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о селекции и подготовке к сезону-2017/18.

«Через четыре недели открывается тренировочный лагерь «Амура», в эти дни вместе с руководством вносим последние штрихи в план подготовки. — Предстоящий сезон — юбилейный, хабаровскому хоккею исполняется 60 лет, поэтому настрой чувствуем уже сейчас, права на ошибку не имеем. 1 и 2 июля команда собирается в Хабаровске, 3 июля — медосмотр. Далее трёхнедельный домашний сбор — и отправляемся на сдвоенные матчи с московским «Динамо» и «Локомотивом». Затем летим на турнир в Омске — и после его завершения стартуем в регулярном чемпионате. Итого у нас будет восемь-девять контрольных встреч.

Для «Амура», который много времени проводит в самолётах, неприятны короткие гостевые серии в два-три матча. Надеемся, что для Дальнего Востока составители календаря сделают выезды по четыре-пять встреч. Год назад календарь чемпионата «висел» до последнего, мы всем миром ждали в лиге китайскую команду. В любом случае кое-какие нюансы подготовки мы изменим. У нас будет оптимальное количество контрольных матчей. К третьей декаде августа должны быть готовы!

Селекция? Ещё в мае была полностью сформирована пятёрка легионеров — вратарь Метсола, защитники Коларж и Йордан, нападающие Зогорна и Квапил. Этой линией довольны, надеемся, легионеры-новички добавят команде опыта и класса. Селекционная служба клуба работает, есть хорошие шансы, что ещё одно-два российских приобретения будут сделаны.

Рамо перешёл в «Йокерит», а Эверберг – в «Авангард»! Таблица трансферов КХЛ «Йокерит» и «Куньлунь» усилили состав, «Авангард» пополнился чемпионом мира – таблица переходов КХЛ уже без «Кузни» и «Медвешчака».

Ещё 15 мая активно стартовали продажи сезонных абонементов на «Амур», ждём новой серии аншлагов, ведь город обожает хоккей и свою команду. А в середине июня в Хабаровске пройдут сборы под эгидой «Академии Фетисова», на которые от тренерского штаба «Амура» делегирован тренер вратарей Олег Филимонов. «Амур» обязан решать задачу попадания в плей-офф. Но официально все будет сформулировано президентом клуба Александром Могильным уже во время сборов», — цитирует тренера Russia-Hockey.