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«Эдмонтон» может подписать контракт с четвёртым бомбардиром NCAA

7 июня 2017, среда. 09:00. Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» может подписать контракт с форвардом Спенсером Фу. 23-летний канадский хоккеист не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, а в минувшем сезоне стал четвёртым бомбардиром NCAA, набрав в составе «Юнион Колледжа» 62 (26+36) очка в 38 матчах.

«Это действительно хороший игрок. Им интересуется немало команд. Могу сказать, что «Эдмонтон» входит в шорт-лист. Я точно не знаю, на какой стадии их интерес находится сейчас, но это продолжается», – сказал агент игрока.

Как сообщает Edmonton Journal, к игроку проявляли интерес «Филадельфия Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз».

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Источник: Edmonton Journal Сообщить об ошибке
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Эдмонтон Ойлерз
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