Генменеджер «Каролины»: готовы отказаться от части выборов на драфте для обменов

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис высказался о стратегии обменов. По его словам, клуб может отказаться от части драфт-пиков. «Харрикейнз» имеют в общей сложности 10 выборов, в том числе 6 пиков в топ-73. В первом раунде им принадлежит 12-й выбор.



«Я надеюсь, что мы не используем все 10 пиков. У нас уже были контакты с другими командами по поводу того, что мы готовы отказаться от некоторых из них и совершить сделки, в которых могли бы получить игроков», – передаёт слова генерального менеджера клуба Sportsnet.