Йози: для Швейцарии будет здорово, если Хишира выберут под номером 1 на драфте

Швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози высказался о своём соотечественнике Нико Хишире с точки зрения его перспектив на драфте НХЛ-2017. Хишир, скорее всего, станет самым высоко задрафтованным игроком в истории швейцарского хоккея и побьет рекорд Нино Нидеррайтера, выбранного под номером 5 в 2010 году.



«Это очень одарённый игрок, он очень уверенно контролирует шайбу и выглядит отличным парнем. Для Швейцарии будет здорово, если его выберут под первым номером», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Патрик: моя цель — играть в НХЛ, я готов сделать этот шаг