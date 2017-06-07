Дон Черри встретился с фаворитами драфта НХЛ

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри по традиции пригласил в свою программу Coach’s Corner (Hockey Night in Canada) фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. В гости к Черри пришли Нолан Патрик, Нико Хишир, Кейси Миттлстадт и Габриэль Виларди.



Разговор в том числе зашёл о любимых марках машин хоккеистов. Хишир и Миттлстадт назвали Range Rover, Патрик – Mercedes-Benz G-Wagen, а Виларди остановился на Ferrari.



«О, ты получишь и это тоже, когда заработаешь свои деньги», – сказал Черри.

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