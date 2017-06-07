«Трактор» проведёт 4 контрольных матча на финском сборе

«Трактор» на своём официальном сайте объявил, что челябинская команда запланировала проведение четырёх контрольных матчей на июльском сборе в финском городе Паюлахти. Челябинская команда Континентальной хоккейной лиги сыграет с «Нефтехимиком», ХК «Сочи», «Салаватом Юлаевым» и «Северсталью».



«Трактор» также примет участие в Кубке президента Республики Казахстан (6-12 августа) и в мемориале Ивана Ромазана (12-15 августа).



10-й сезон Континентальной хоккейной лиги возьмёт старт 21 августа 2017 года.

Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов подписал новый контракт с клубом