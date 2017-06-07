Главный тренер сборной Южной Кореи: натурализованные игроки очень важны

Главный тренер сборной Южной Кореи Джим Пак рассказал о натурализованных игроках команды. В Южной Корее пройдёт Олимпиада 2018 года.



«Первым североамериканцем, получившим гражданство Южной Кореи, стал Брок Радунски, выступающий в стране уже восемь или девять лет. Майкл Свифт и Брайан Янг провели здесь пять-шесть сезонов. Люди постоянно живут в стране, знакомы с корейской культурой и уважают её. Мы не берём в сборную кого попало. Во многих национальных командах выступают люди из НХЛ, которые фактически не проживают на своей родине. А наши канадцы здесь постоянно.



Натурализованные хоккеисты — один из элементов пазла… Не скрою, они очень важны. Но и корейцы играют немалую роль», – рассказал Пак.