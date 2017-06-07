Чемпион России 2006 года Корнеев покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут

Защитник Константин Корнеев покинул «Салават Юлаев». Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Действие соглашения между игроком и уфимской командой прекращено по обоюдному соглашению сторон. Контракт действовал ещё один сезон.



Хоккеист перешёл в уфимскую команду прошлым летом и провёл 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1».



Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Корнеев провёл 545 матчей и набрал в них 170 очков. Хоккеист является чемпионом России 2006 года в составе «Ак Барса». Также Корнеев является чемпионом мира.

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