Ф. Годро: я готов даже на полу сидеть в раздевалке «Нэшвилла», если мне скажут

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Фредерик Годро поделился эмоциями от игры в финале плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Счёт в серии равный — 2-2.



«Тяжело ли играть в финале Кубка Стэнли? Я даже не знаю. Просто пытаюсь найти правильный фокус. Да, может быть, я не слишком возрастной. Но уже не первый год живу на свете. И два года как имею профессиональный контракт. Так что кое-какой опыт есть. Это помогает мне найти нужный настрой на такие матчи. У меня нет места в раздевалке? Да вы что! Я готов даже на полу сидеть, если мне так скажут! Я просто счастлив быть здесь. И вообще не думаю ни о каком шкафчике», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Фредерик Годро забросил все свои голы в финальной серии и вошёл в историю