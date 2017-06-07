Защитник Корнеев продолжит карьеру в «Северстали»

По информации «Чемпионата», в ближайшее время будет официально объявлено о подписании контракта Константином Корнеевым с череповецкой «Северсталью», где 33-летний хоккеист продолжит карьеру. Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» и Корнеев досрочно прекратили сотрудничество.

Чемпион России 2006 года Корнеев покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут

Информацию о вероятном переходе Корнеева в «Северсталь» подтвердил генеральный менеджер «сталеваров» Валерий Зелепукин.

«Да, мы рассматриваем вариант приглашения Константина Корнеева в «Северсталь». Разговариваем с ним и с его агентом. Заинтересованы в приглашении Корнеева. Клубные дела идут отлично, усердно готовимся к следующему сезону», — сказал Зелепукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккеист перешёл в уфимскую команду прошлым летом и провёл 42 матча, в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-1». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Корнеев провёл 545 матчей и набрал в них 170 очков. Хоккеист является чемпионом России 2006 года в составе «Ак Барса». Также Корнеев является чемпионом мира.