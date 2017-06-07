Эллис: Годро может забрать мой шкафчик

Защитник «Нэшвилл предаторз» Райан Эллис оценил игру форварда Фредерика Годро в финальной серии плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2-2). Хоккеист забросил все свои голы в сезоне в финальной серии.

Фредерик Годро забросил все свои голы в финальной серии и вошёл в историю

«Это то, что нужно для плей-офф, когда ребята активизируются в нужное время. Разные игроки вносили свой вклад, в одной игре не попадая в состав, а в другой делая что-то важное. То же самое и с Фредди. Надеюсь, он забьёт ещё несколько голов. И потом может забирать мой шкафчик, если захочет», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.