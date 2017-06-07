403 заявки поданы на участие в реалити-шоу «Сибири»

«Сибирь» в своём «Твиттере» сообщила, что за два дня 403 человека подали заявки для участия в реалити-шоу. Ранее клуб объявил о запуске первого в истории российского хоккея реалити-шоу «Хочу в «Сибирь».



В течение месяца отберут 12 лучших участников проекта, с которыми будут работать ветеран новосибирского хоккея, заслуженный тренер Беларуси Виталий Стаин и экс-капитан «Сибири» Сергей Климович. Главный приз проекта – однодневный контракт с ХК «Сибирь». Тройка лучших из 12 претендентов примет участие в мастер-шоу ХК «Сибирь» на Дне болельщика 10 августа.



Желающие принять участие в проекте должны пройти регистрацию на сайте ХК «Сибирь» с 5 по 30 июня с соблюдением минимально необходимых условий. Далее отбор будет производиться в 3 этапа.

«Сибирь» объявила о запуске реалити-шоу