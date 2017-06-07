Мама Ковальчука: НХЛ — новый вызов? Хватит уже этих вызовов, набросались

Мама нападающего Ильи Ковальчука Любовь Ковальчук порассуждала о развитии карьеры сына.

Источник: Ковальчук входит в сферу интересов «Коламбуса»

«Решение будет принимать сам Илья. С моей точки зрения, есть много за и против. Играть в России – это шанс попасть на Олимпиаду. Играть в НХЛ – значит, не поедешь в Пхёнчхан. Но есть другие плюсы… Пусть решает сын.

Каждому отцу хочется, чтобы сын выиграл чемпионат мира, Олимпиаду. Но в детстве, когда ребёнку шесть лет, даже мечта о сборной казалась чем-то грандиозным. Теперь за плечами очень много матчей за сборную России. И каждый стремится выступать на Олимпиаде. Не знаю, будет ли золото. Но дух этого соревнования уникален. Я же летала с Ильёй в Солт-Лейк-Сити. Это что-то необыкновенное!



НХЛ — новый вызов самому себе? Хватит уже этих вызовов, набросались! Тут есть и другой аспект – дети же учатся в американской школе. Даже в Санкт-Петербурге. Ездят туда-сюда. Надо как-то определяться. Спорт – это ещё не вся жизнь. Есть и семья. Ну и Кубок Стэнли хочется выиграть. Кубок Гагарина уже есть», – цитирует Ковальчук «Советский спорт».