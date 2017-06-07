Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-форвард ХК «Сочи» Андре Петерссон может перейти в «Берн»

7 июня 2017, среда. 12:20. Хоккей

Шведский нападающий Андре Петерссон может продолжить карьеру в Швейцарии. Как сообщает Swisshockey, новым клубом нападающего может стать «Берн».

В сезоне-2016/17 Петерссон выступал в Континентальной хоккейной лиге за ХК «Сочи». На счету хоккеиста 14 заброшенных шайб и 15 голевых передач в 39 матчах. Показатель полезности составил «+5». Всего на уровне КХЛ на счету форварда 146 матчей и 113 очков.

Петерссон провёл один матч в Национальной хоккейной лиге за «Оттава Сенаторз». В Американской хоккейной лиге на счету игрока 142 матча.

Боченски завершил карьеру, Фролов ищет новый клуб! Таблица трансферов КХЛ
Боченски завершил карьеру, Робин Ганзл перешёл в «Нефтехимик», а Фролов не будет играть в ВХЛ — таблица переходов КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Сочи Андре Петерссон
Новости. Хоккей
7 июня 2017, среда
13:00 Скудра: Лисутин стабилен, а Галимов – один из сильнейших российских вратарей
12:45 Миттлстадт: встреча с Кросби – это исполнение мечты
12:32 Бадюков: в следующем сезоне минское «Динамо» ждут нелёгкие времена
12:20 Экс-форвард ХК «Сочи» Андре Петерссон может перейти в «Берн»
12:17 Мама Ковальчука: НХЛ — новый вызов? Хватит уже этих вызовов, набросались
11:54 403 заявки поданы на участие в реалити-шоу «Сибири»
11:34 Эллис: Годро может забрать мой шкафчик
11:16 Защитник Корнеев продолжит карьеру в «Северстали»
11:13 Нападающий Осала остаётся в магнитогорском «Металлурге»
10:59 Ф. Годро: я готов даже на полу сидеть в раздевалке «Нэшвилла», если мне скажут
10:33 Чемпион России 2006 года Корнеев покинул «Салават Юлаев», контракт расторгнут
10:22 Главный тренер сборной Южной Кореи: натурализованные игроки очень важны
10:14 «Трактор» проведёт 4 контрольных матча на финском сборе
10:13 Дон Черри встретился с фаворитами драфта НХЛ
09:48 «Авангард» пригласил в гости блогеров
09:44 Йози: для Швейцарии будет здорово, если Хишира выберут под номером 1 на драфте
09:30 Форвард «Оттавы» Брассар прооперирован и начал восстанавливаться
09:10 Генменеджер «Каролины»: готовы отказаться от части выборов на драфте для обменов
09:00 «Эдмонтон» может подписать контракт с четвёртым бомбардиром NCAA
08:53 Мартемьянов: «Амур» доволен легионерами, возможны 1-2 российских приобретения
03:01 Хэйнси: «Нэшвилл» блестяще провёл обе встречи на домашнем льду
02:03 Коул: если бы можно было вернуться, я бы многое исправил в игре с «Нэшвиллом»
01:03 Войтек Вольски приступил к тренировкам после перелома позвонков
01:01 Михеев: в «Кузне» я получил бесценный опыт, надеюсь, он пригодиться в «Ак Барсе»
00:50 Нил: «Нэшвилл» владел инициативой, но она улетучится, когда мы сядем в самолёт
00:24 Эллис: «Нэшвилл» вернулся в серию, но нам по-прежнему надо выиграть в гостях
6 июня 2017, вторник
23:41 Салливан: «Питтсбург» проиграл два матча финала не из-за Мэтта Мюррея
23:22 Суббэн: даже не думал, что тема ополаскивателей для рта вызовет такой ажиотаж
22:58 Черри: зачем Суббэн мотивирует Кросби? Он своими разговорами его не напугает
22:08 Фишер: «Нэшвилл» должен быть лучше, потому что дальше легче не становится
22:00 Вайсфельд: я бы на месте Омска договор с «Кузней» не показывал, это криминал
21:18 «Анахайм» подписал новый контракт с нападающим Сэмом Кэрриком
20:37 Директор «Сарыарки»: 2-й клуб КХЛ в Казахстане поможет создать сильную сборную
20:04 Нападающий Денис Толпеко остаётся в «Спартаке»
19:52 Защитник Джесси Блэкер перешёл из «Нюрнберга» в «Куньлунь»
19:39 Чайка: Смит дорог «Аризоне», но если кто-то предложит больше, это бизнес
19:05 «Сочи» подписал пробный контракт с нападающим Дмитрием Бойчуком
19:02 Баттон: Ковальчук в 34 года — уже не тот выдающийся снайпер, каким он был в НХЛ
18:47 Нападающий «Детройта» Гленденинг перенёс операцию и пропустит 3-4 месяца
18:28 КХЛ представила логотип матча на открытом воздухе «Йокерит» — СКА
18:19 Луонго: огорчусь, если фанаты «Нэшвилла» не будут мне кричать «Это твоя вина»
18:00 Раздел «Хоккей» открыл своё сообщество в соцсети «ВКонтакте»
17:54 Регин: СКА — фаворит, матч под открытым небом покажет, насколько хорош «Йокерит»
17:20 Нападающий Юрай Микуш вернулся в «Слован»
17:00 MAXIM проведёт седьмой хоккейный турнир
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017