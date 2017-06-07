Экс-форвард ХК «Сочи» Андре Петерссон может перейти в «Берн»

Шведский нападающий Андре Петерссон может продолжить карьеру в Швейцарии. Как сообщает Swisshockey, новым клубом нападающего может стать «Берн».

В сезоне-2016/17 Петерссон выступал в Континентальной хоккейной лиге за ХК «Сочи». На счету хоккеиста 14 заброшенных шайб и 15 голевых передач в 39 матчах. Показатель полезности составил «+5». Всего на уровне КХЛ на счету форварда 146 матчей и 113 очков.

Петерссон провёл один матч в Национальной хоккейной лиге за «Оттава Сенаторз». В Американской хоккейной лиге на счету игрока 142 матча.