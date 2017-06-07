Лавиолетт: Годро пахал за всех — он выходил в центре, он играл на краю

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт оценил форварда Фредерика Годро.

Ф. Годро: я готов даже на полу сидеть в раздевалке «Нэшвилла», если мне скажут

«Есть много людей, которые помогали ему в развитии. Но надо признать, что видна громадная работа самого игрока. Он привык выжимать всё из каждого шанса – что в АХЛ, что в финале Кубка Стэнли. Только так можно проделать этот огромный путь наверх.



Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всех. Он выходил в центре. Он играл на краю. Может быть как в четвёртом, так и в первом звене. Это умный и универсальный форвард», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.