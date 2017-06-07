Мэттьюс сделал татуировку с изображением льва

Самый результативный новичок сезона-2016/17 нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс сделал татуировку на руке. На правом плече форварда изображён лев с короной на голове.

Многим болельщикам «кленовых листьев» понравился рисунок, но татуировка 19-летнего нападающего вызвала много вопросов. Лев, изображённый на руке, похож на талисман «Лос-Анджелеса» львёнка Бэйли, а кроме этого, не вполне ясно, символом чего служит корона, поскольку лев и так считается царём зверей.



В регулярном чемпионате Мэттьюс набрал 69 (40+29) очков в 80 матчах и является главным претендентом на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.