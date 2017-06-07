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«Слован» подтвердил возвращение нападающего Микуша

7 июня 2017, среда. 13:36. Хоккей

Хоккейный клуб «Слован» подтвердил возвращение нападающего Юрая Микуша. Об этом информирует официальный сайт словацкого клуба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщил агент хоккеиста. Соглашение рассчитано на один год.

Нападающий Юрай Микуш вернулся в «Слован»

30-летний форвард Микуш в минувшем сезоне играл за чешский клуб «Оломоуц», а до этого пропустил два года. Нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2010 по 2014 год за «Слован», «Лев», «Спартак» и рижское «Динамо». Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 69 (30+39) очков в 175 матчах.

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Источник: Официальный сайт ХК "Слован" Сообщить об ошибке
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7 июня 2017, среда
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