Пять болельщиков «Нэшвилла» во время просмотра матча выпили 123 бутылки пива

В Нэшвилле во время третьего матча финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» произошёл интересный случай, который вызвал бурную реакцию в болельщицкой среде. Пятеро фанатов «хищников» отправились в бар, чтобы посмотреть матч, и за время трансляции выпили 123 бутылки пива.



«На самом деле мы начали ещё утром. Хотелось быть как можно ближе к арене, в центре города была толпа из 50 тыс. болельщиков. Выбрали место, заказали столик. Увы, у нас не было билетов на хоккей. Так постепенно и увлеклись. Я живу в Нэшвилле большую часть своей жизни и никогда не видел город таким «наэлектризованным», как сейчас, во время финальной серии. Наблюдать вместе с друзьями за тем, как твоя команда выигрывает первую в истории домашнюю игру финала Кубка Стэнли, – это потрясающе. Следующие игры будем отмечать так же, за исключением одной детали – заказывать будем ещё больше пива», — сказал болельщик Дэвид Хадсон в интервью Yahoo! Sports.



Счёт за эти посиделки составил $ 1127, но не стал рекордным для хоккейного сообщества. В 2011 году хоккеисты «Бостон Брюинз», празднуя победу в финале Кубка Стэнли, посидели в баре на $ 156 679 долларов, из которых почти 25 тыс. составили чаевые.