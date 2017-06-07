Скудра: «Торпедо» радо вернуть Паршина, Костицын годом ранее не мог определиться

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал о комплектовании команды на сезон-2017/18 и возвращении ряда хоккеистов.

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«Три года назад мы не смогли повторить предложение Омска. В итоге Паршин ушёл в «Авангард». Но сейчас его трёхлетний контракт закончился, мы с удовольствием вернули Дениса назад. Рады, что Паршин с нами.

Что касается Столярова, то два года назад он уходил в ЦСКА. Шёл в команду, которая боролась за Кубок, хотел выиграть с ЦСКА трофей. Мы на тот момент не смогли оставить Гену в команде. Там был не финансовый вопрос, а именно мотивационный: возможность стать сильнейшим. Столяров всегда был желанным хоккеистом в «Торпедо», снова приветствуем его. Довольны, что подписали контракт.

Сергей Костицын в прошлом году сразу не смог определиться и дать нам положительный ответ по дальнейшему сотрудничеству. Наверное, не до конца решил вопрос, где хочет продолжить карьеру, на какой стороне океана. Это и есть причина, почему не смогли вовремя договориться. Но он отыграл в Минске, а мы держали в уме его возвращение, очень хотели увидеть в нашем составе», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Полное интервью с Петерисом Скудрой читайте на «Чемпионате» сегодня.