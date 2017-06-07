Хаусли: сейчас «Нэшвилл» далёк от Кубка Стэнли

Ассистент главного тренера «Нэшвилл Предаторз» Фил Хаусли поделился эмоциями от игры в финале плей-офф НХЛ. Счёт в серии с «Питтсбург Пингвинз» равный — 2-2.



«Думаю, что это вершина карьеры любого человека. Независимо от того, являешься ты тренером или игроком. Было бы замечательно поднять над головой кубок Стэнли, но сейчас мы от этого далеки. Нам нужно выиграть два матча у очень хорошей команды. Иметь возможность сказать, что ты выигрывал Кубок Стэнли – это особенно», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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