Экхольм: Хаусли знает, что делать, и проходил через всё это

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм высказался о роли ассистента главного тренера «хищников» Фила Хаусли в его становлении как хоккеиста.



«Я не знаю, сколько лет Хаусли провёл в НХЛ, но при этом он был защитником, который в среднем набирал очко за игру! Игроки собираются вокруг него не так часто, но когда он говорит что-то на льду, в раздевалке или вне хоккея, все слушают, потому что он знает, что делать, и проходил через всё это. Он сыграл огромную роль в моём развитии», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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