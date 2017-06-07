Бирон: «Питтбсург» не должен был убирать Флёри и не должен сейчас убирать Мюррея

Известный вратарь Мартен Бирон, проведший в НХЛ 16 сезонов, высказался о вратарской ситуации «Питтсбург Пингвинз» в финале розыгрыша Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель Кубка Стэнли упустил преимущество в серии 2-0.



«Флёри не вернётся в ворота «Питтсбурга». Но Мюррей сейчас играет хуже, чем когда Флёри лишился места в воротах. Я думаю, что «Питтбсург» не должен был убирать Флёри и не должен сейчас убирать Мюррея. Решения не всегда основываются на цифрах», — написал Бирон в своём «Твиттере».

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