Нападающий Хрнка стал игроком «Слована»

Нападающий Томаш Хрнка стал игроком «Слована». Об этом информирует официальный сайт словацкой команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год.

Хоккеист длительное время выступал за словацкую команду «Нитра», воспитанником которой является. Затем сезоны 2013-14 и 2014-15 гг. он провёл в «Кошице». Сезон-2016/17 новичок «Слована» провёл в чешской команде «Плзень» — на счету игрока 8 (3+5) очков в 46 матчах при показателе полезности «-11». Всего на счету хоккеиста 125 очков в 330 матчах на уровне словацкой Экстралиги.