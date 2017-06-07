Новиков: у «Сибири» непростая ситуация, всё зависит от тренерского штаба

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил перспективы новосибирской «Сибири» в следующем сезоне КХЛ.

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«Конечно, в своё время Квартальнов поднял планку «Сибири» — и о ней заговорили как о команде. С его уходом началась другая эра, в которой была цель не на перспективу, а лишь на то, чтобы удержаться на каком-то уровне, чтобы не оттолкнуть болельщиков, город-то хоккейный. Что у них впереди – сказать очень трудно.

Есть вопрос по тренерскому штабу. Я всегда говорил, что один тренер вытянуть не может, он должен быть семи пядей во лбу. Сегодня всё ложится на тренерскую команду. Чем ниже квалификация игроков, тем сильнее должен быть тренерский состав. Как будет здесь работать штаб – от этого многое зависит. Ситуация очень непростая. Надо подождать и посмотреть на то, как всё окончательно расставится», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.