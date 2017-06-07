Мухометов: долги «Адмирала» за два месяца: март и апрель по зарплатам и бонусам

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов прокомментировал ситуацию с задолженностями перед хоккеистами приморского клуба.



«До 1 июля мы постараемся решить вопрос с задолженностями. Задержки «Адмирала» — два месяца, а не три, как заявили в КХЛ. Зарплата и бонусы за март и за апрель», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Ранее лига заявила, что в случае с непогашением долгов до 1 июля на клубы будет наложен штраф в размере 20 % от суммы задолженности.

12 клубов КХЛ имеют долги, у «Адмирала» за три месяца, у «Слована» — за четыре