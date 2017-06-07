Какая из команд дивизиона Тарасова усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты для укрепления своих составов, проводят подписания и обмены игроков. Главным приобретением «Витязя» стал вратарь Михаил Бирюков, московское «Динамо» пополнилось форвардом Михаилом Варнаковым, в ЦСКА перебрались Шумаков, Шалунов, Окулов и Капризов. Какая из команд дивизиона Тарасова смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?
Варианты ответов:
— «Витязь»;
— «Динамо» М;
— «Локомотив»;
— «Северсталь»;
— «Торпедо»;
— ХК «Сочи»;
— ЦСКА.
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