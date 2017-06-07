Какая из команд дивизиона Тарасова усилилась лучше?

В Континентальной хоккейной лиге продолжается межсезонье. Клубы по-прежнему ищут варианты для укрепления своих составов, проводят подписания и обмены игроков. Главным приобретением «Витязя» стал вратарь Михаил Бирюков, московское «Динамо» пополнилось форвардом Михаилом Варнаковым, в ЦСКА перебрались Шумаков, Шалунов, Окулов и Капризов. Какая из команд дивизиона Тарасова смогла провести более качественную кампанию и усилить свой состав лучше остальных?

Варианты ответов:

— «Витязь»;

— «Динамо» М;

— «Локомотив»;

— «Северсталь»;

— «Торпедо»;

— ХК «Сочи»;

— ЦСКА.

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