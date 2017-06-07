Ежов подписал однолетний односторонний контракт с «Ладой»

Бывший защитник «Северстали» Денис Ежов, который после окончания соглашения с командой из Череповца стал неограниченно свободным агентом, подписал односторонний контракт на один год с «Ладой», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



В прошлом сезоне Ежов принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 3 шайбы и отдал 8 результативных передач, набрав 11 очков по системе «гол + пас» при коэффициенте полезности «-6». Также Денис отбыл 56 минут штрафа. Всего на счету Ежова 428 матчей в КХЛ, в которых он записал себе в актив 59 очков (13+46).