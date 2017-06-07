Болельщик «Нэшвилла» заплатил $ 31 тыс. за 4 билета на шестой матч финала

Ажиотаж вокруг финала Кубка Стэнли продолжает нарастать. Так, чтобы попасть на шестой матч серии, который пройдёт в Нэшвилле 11 июня, болельщик «Предаторз» заплатил на сайте перепродажи StubHub 31 тыс. долларов.



В высоких ценах на порталах такого рода нет особой новизны. На четвёртый матч нынешнего финала цена доходила до $ 26 тыс. за билет, но стоимость заветных квитков в Питтсбурге и Нэшвилле очень сильно отличалась. На первый матч серии цена самого дешёвого билета на стадион в Питтсбурге составляла от $ 199 до 290, в то время как на билет на третий матч в Нэшвилле невозможно было достать «проходку» дешевле $ 836.



Напомним, что счёт в финальной серии 2-2, а пятый матч состоится в Питтсбурге в ночь с четверга на пятницу, 9 июня, по московскому времени.