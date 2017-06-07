В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года нет ни одного хоккеиста

В рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года по версии авторитетного журнала Forbes не вошёл ни один хоккеист. Возглавляет список самых дорогих спортсменов футболист Криштиану Роналду, чей общий доход (зарплата + рекламные и прочие контракты) составляет $ 93 млн. Вторым идёт баскетболист Леброн Джеймс ($ 86 млн), на третьем месте ещё один представитель футбола Лионель Месси ($ 80 млн). Замыкает десятку автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон ($ 46 млн).



Отметим, что больше всего в этом рейтинге представителей баскетбола – из 100 спортсменов 32 выступают именно в этом виде. На второй позиции бейсболисты (22), затем идёт американский футбол (15), европейский футбол или соккер (9), а остальные виды представлены менее десятью спортсменами.



Отметим, что 98-е место в этом списке занимает боксёр Владимир Кличко ($ 21,5 млн), а среди хоккеистов в сезоне-2017/18 самыми высокооплачиваемыми будут форварды «Чикаго» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз (по $ 13,8 млн).