Лисовец признан лучшим хоккеистом Беларуси в прошлом сезоне

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Евгений Лисовец был признан членами исполкома Федерации хоккея Беларуси лучшим игроком страны в минувшем сезоне, сообщает официальный сайт ФХБ.



Лисовец в прошлом сезоне принял участие в 65 матчах КХЛ, в том числе в 5 матчах плей-офф, в которых забросил 8 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 20 очков по системе гол+пас. Также он отбыл 59 штрафных минут. Всего на счету Евгения 189 матчей в КХЛ, в которых он записал себе в актив 26 очков (10+16).