«Ванкувер» объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон

Руководство «Ванкувер Кэнакс» объявило полный состав тренерского штаба Трэвиса Грина, о чём сообщает Sports Net.



Роли ассистентов главного тренера будут выполнять Ньюэлл Браун и Нолан Баумгартнер, а также Дуг Джарвис и Мэнни Малхотра. Тренером вратарей назначен Дэн Клотье, Бен Купер будет тренером по работе с видео, а Гленн Карнеги оставлен в должности тренера по командным навыкам.



Грин стал главным тренером «Ванкувера» в минувшем апреле, после того как с этого поста был уволен Уилли Дежарден, проработавший с командой три сезона.