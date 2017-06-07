Радулов развёлся с женой спустя менее чем два года после свадьбы

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов развёлся с женой Дарьей менее чем через два года после заключения брака, о чём Дарья сообщила на странице в своём «Инстаграме».



«Ну что, друзья! Вот и всё! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за всё! Удачи, с богом!» — написала обладательница серебряной олимпийской медали по художественной гимнастике.



Также в комментариях на вопрос о том, почему на странице нет фотографий с Александром, Дарья ответила: «Нет Саши в моей жизни, нет фото».



Радулов и Дмитриева поженились в августе 2015 года. 11 ноября 2015 года у них родился сын Макар.