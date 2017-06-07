Малкин: мы с Кесселом должны помочь «Питтсбургу» выиграть

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором его команда на своей площадке примет «Нэшвилл Предаторз».



«Я горжусь своей командой, горжусь каждым игроком. Это для нас непростой сезон. Но мы всё ещё играем, у нас хорошая команда и я уверен, что завтра мы сыграем как можно лучше. Мы находимся в хорошей ситуации — счёт равный, 2-2, но мы играем дома, и это отличный шанс захватит лидерство в серии.



Это будет непросто, но я знаю, что могу играть лучше. Больше работать с шайбой, лучшее её держать. Мне нравится владеть шайбой. Это непросто, мы играем против очень хорошей команды, но нам нужно сыграть так, как мы это делали в первых двух домашних матчах. Просто играть немного усерднее, больше владеть шайбой и больше использовать Фила Кессела. Пришло время ему забивать. Мы знаем, что он отличный игрок, и сейчас находится в непростой ситуации, но сейчас нам нужно захватить лидерство. Мы играем дома, это наша площадка, наши эмоции. Мы с Филом должны помочь команде выиграть», — приводит слова Малкина официальный сайт «Питтсбурга».

