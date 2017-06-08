Салливан ещё не объявил, кто из вратарей выйдет в основе на матч с «Нэшвиллом»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей заявил, что главный тренер команды Майк Салливан пока не объявил, кто из двух вратарей «Питтсбурга», Мюррей или Флёри, выйдет в основном составе на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз».



«Даже если бы я знал, я бы вам не сказал», — отметил Мюррей после тренировки в интервью пресс-службе НХЛ.



В последних двух встречах серии ворота «Питтсбурга» защищал Мюррей, который пропустил в общей сложности 9 шайб, а его команда дважды проиграла, позволив «Нэшвилл» сравнять счёт в серии — 2-2. Пятый матч серии состоится в Питтсбурге 9 июня.

