«Вегас» назначил главным тренером фарм-клуба в АХЛ Томпсона

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сообщил, что на пост главного тренера «Чикаго Вулвз», который является фарм-клубом «Вегаса», был назначен Роки Томпсон.



«Мы очень рады представить Роки в качестве главного тренера нашего фарм-клуба, выступающего в АХЛ — «Чикаго Вулвз». В бытность игроком, Роки всегда был конкурентоспособным, сильным, трудолюбивым игроком, ориентированным на команду. Для нашей организации ключевым фактором будет развитие игроков, а Томпсон доказал свои способности в этой области. Роки — правильный тренер, который поможет «Чикаго» одержать победу в АХЛ», — приводит слова Макфи официальный сайт «Вегаса».

