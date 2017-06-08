«Чикаго» подписал контракт с участником ЧМ-2017 чехом Руттой

«Чикаго Блэкхоукс» согласовал условия однолетнего контракта с чешским защитником Яном Руттой, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Рутта выступал за чешский клуб «Пираты». В регулярном чемпионате чешской Экстралиги он провёл 46 матчей, в которых набрал 32 (8+24) очка. В плей-офф на его счету 17 матчей и 13 (2+11) набранных очков.

Защитник также принял участие в чемпионате мира 2017 года, на котором Чехия добралась до 1/4 финала, где уступила России. Рутта провёл 8 матчей и забил 1 гол.

«Рутта призван сделать оборону „Блэкхоукс“ более динамичной, кроме того, Ян показал, что он может немало помочь нападению нашей команды», — сказал генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн.

