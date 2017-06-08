Плющев: финский эксперимент в «Салавате» не затянется, к ноябрю будут проблемы

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал назначение Эркки Вестерлунда главным тренером «Салавата Юлаева», а Игоря Никитина — ЦСКА.

«Думаю, финский эксперимент в „Салавате“ не затянется. Может быть, на свежих эмоциях старт и получится, но уже к ноябрю у клуба возникнут большие проблемы. Даже с „Йокеритом“ Вестерлунд никаких результатов не показал — и прежде всего в плей-офф. При этом он находился в родной, комфортной для него среде, располагая отличным подбором игроков. Плюс нужно учитывать, что бомонд КХЛ очень хорошо относился к „Йокериту“, где-то лига даже искусственно шла навстречу северному соседу, чтобы наш финский проект состоялся. И вот теперь ему придётся работать не в родном Хельсинки, а в Уфе, где выплывать надо в одиночку.

Сегодня в нашем хоккее имена иностранных специалистов могут впечатлить разве что глухую глубинку, но Уфу я — в отличие, возможно, от Вайсфельда — таковой признавать отказываюсь. С Игорем Захаркиным генеральный менеджер «Салавата» уже стрелял из пушки по воробьям. Теперь он пошёл по тому же пути — приобрёл другую громкую пушку, финскую. Боюсь, что стрелять Вайсфельд опять будет мимо.

Лидеры ЦСКА не полностью понимают, в каком клубе работают, — и немного запутались. Сначала выбрали тупиковый путь с Квартальновым, потом одумались и его уволили, но, испугавшись своих резких движений, всё-таки оставили ассистента — Никитина. С тем бюджетом и тем составом, которые есть сегодня у ЦСКА, нужно играть с позиции силы, решать самые высокие задачи. Не уверен, что нынешний тренерский штаб с этими задачами справится. Тем более под давлением гипотетических пожеланий руководства играть красиво", — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.