Д. Марков: в финале болею за «Питтсбург», нравится, как они играют во всех зонах

Известный защитник Даниил Марков поделился мнением о финале Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз». Обе команды выиграли по два домашних матча, счёт в серии — 2-2.

«Нэшвилл» стал 16-м в регулярном чемпионате. Но знаете, за счёт чего команда так прибавила в плей-офф? За счёт работоспособности, правильных действий всей пятёрки. «Предаторз» играют быстро, у них состав помоложе, чем у «Питтсбурга». Есть хоккеисты, которые могут решить судьбу любого матча. Это энергозатратный стиль, но смотреть интересно. Много подключаются защитники, прогрессирует молодёжь. И конечно, вратарь Пекка Ринне отлично делает свою работу.



Почему сейчас «Пингвинз» так забуксовали? Потому что провели больше матчей по пути к финалу. Но смотреть серию интересно. Я даже не ожидал. Сам болею за «Питтсбург». Очень нравится, как ребята играют во всех зонах, что они делают на льду», — приводятся слова Маркова на официальном сайте НХЛ.